Un grupo de personas damnificadas tras el paso del huracán 'Agatha' en días pasados, quemaron urnas y boletas que serían utilizadas para las elecciones de Gobernador en Oaxaca.

De acuerdo con El Universal, las manifestaciones comenzaron minutos antes de las 8:00 horas, cuando un grupo de habitantes de la Barra Copalita, agencia de San Miguel del Puerto, se reunieron en la explanada municipal y quemaron las urnas y boletas de la única casilla que se instalaría en la comunidad.

La molestia de los habitantes, señalaron, es por la poca reacción del gobierno estatal para dar respuesta rápida a la situación de emergencia que atraviesan, por lo que consideraron insensible por parte de las instituciones pedir el voto cuando no hay atención a los damnificados.

Hasta el momento, es el único municipio de la Costa en el que se reporta quema de boletas; mientras que en el Istmo de Tehuantepec, pobladores de una agencia de San Juan Guichicovi quemaron paquetería electoral, por falta de indemnización de tierras destinadas al Corredor Interoceánico.

Argumentando falta de apoyos de los 3 niveles de gobierno, pobladores queman urnas en Santa María tonameca, amagan con más acciones para mañana si no reciben ayuda. #Oaxaca. pic.twitter.com/BPD3PvSrJO — Fernando Cruz López (@visionpolitica7) June 5, 2022

Sin instalar 81 casillas en Oaxaca, informa INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó esta mañana que 81 casillas no serán instaladas durante la jornada electoral de este domingo para elegir al nuevo gobernador o gobernadora de la entidad.

Édgar Humberto Arias Alba, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Oaxaca señaló que 48 de estas casillas que no serán instaladas corresponden a comunidades que se encuentran en las zonas afectadas por el paso del huracán Agatha.

Mientras que 33 mesas de votación faltarán en municipios en los que el instituto consideró que no hay condiciones, debido a conflictos sociales; la cifra se actualizó a la baja este domingo, ya que el sábado el INE reportó que serían 34 casillas no instaladas por pugnas.

El vocal ejecutivo del INE en Oaxaca detalló que la población de Santo Tomás Lachitá, en el municipio de San Melchor Betaza, rechazó en un principio la instalación de mesas receptoras de votos; no obstante, después dijo que sí la querían, por lo que las autoridades electorales les hicieron llegar la paquetería electoral correspondiente.

Arias Alba estimó que de las 81 casillas no instaladas en zonas afectadas por el huracán y por conflictos sociales, serán en promedio 450 personas por mesas quienes no podrán ejercer su voto en su comunidad; no obstante, subrayó, si tienen posibilidad, los habitantes de estas poblaciones podrán participar en los comicios en las casillas especiales.

¡81 casillas NO SE INSTALARÁN EN OAXACA!



El delegado del INE en Oaxaca, Edgar Humberto Arias, afirmó que 48 casillas no se instalarán por zona de desastre por #Agatha y 33 casillas por conflictos políticos#Elecciones2022MX



��@PedroMatias8 pic.twitter.com/SvvhtWI2zJ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 5, 2022

