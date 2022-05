México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que cuando llegue el 2024 y culmine su ciclo, ya no buscará más estar en la política, además expreso que ‘político debe sentirse insustituible, porque luego se convierte en vicio”.

Lo anterior lo dijo durante una reunión pactada en una gira por la sierra de Sonora y Chihuahua, donde estuvo acompañado de autoridades del estado y municipales.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, el mandatario federal fue claro al decir que ningún político debe tener apego al poder y al dinero, asegurando que le quedan dos años y medio en su mandato para concluir obras y proyectos a favor de México.

Asimismo, López Obrador comentó sentirse con la conciencia tranquila de sobre lo que se ha realizado hasta el momento en México, afirmando que ‘el que nada teme, nada debe’.

Todavía nos quedan dos años cinco meses y a lo mejor pasa el tiempo porque continúan otros gobiernos. Yo les digo no por lo que decía don Adolfo Ruiz Cortines o lo de lo que yo hablaba de la edad, yo soy también maderista, y Francisco I. Madero decía ‘Sufragio efectivo no reelección’, y además ya quiero cerrar un ciclo, y no sentirnos insustituibles, porque luego se convierte en un vicio, no hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder, pero en el tiempo que queda podemos avanzar”, comentó López Obrador.