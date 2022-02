Quintana Roo.- Movimiento Ciudadano confirmó que el candidato a gobernador de Quintana Roo será el senador de Morena José Luis Pech Várguez luego de que Roberto Palazuelos se bajara de la precandidatura ante la polémica que causó por su pasado y por sus declaraciones a medios de la farándula.

El senador de Morena José Luis Pech Várguez apenas rompió el miércoles pasado con Mara Lezema, candidata de su partido y del PVEM-PT .

"No existen las condiciones para crear la unidad en Morena y enfrentar juntos el proceso electoral del estado. Por eso he decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde y Morena a la gubernatura", anunció.

Tumban escándalos a Roberto Palazuelos y MC se decide por un morenista

Con esta ruptura, José Luis Pech Várguez abrió la puerta para que Movimiento Ciudadano lo considerara dentro de sus candidatos luego de que Roberto Palazuelos tuvo una precandidatura polémica al declarar en un medio de la farándula que tomaba nota de sus críticos y al llegar al gobierno tomaría acciones contra quienes lo difaman.

Luego la polémica incrementó al retomarse una entrevista con Jordi Rosado que dio en en el 2020 y en el que reveló que participó en un doble crimen, presuntamente contra dos delincuentes que asaltaron un negocio en Ciudad de México.

Desde el jueves trascendió que Palazuelos no sería el candidato a Gobernador por Movimiento Ciudadano, por lo que el viernes decidió "bajarse" y este sábado se confirmó oficialmente el rechazo del partido.

MC el viernes invitó al senador de Morena ser considerado para ser candidato a gobernador. Foto: MC

(Con información de Reforma)

