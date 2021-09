Desde hace al menos 11 semanas, la "influencer" Elvia Martí ha divulgado en redes sociales imágenes de viajes en aeronaves oficiales para tomarse fotos recreativas en zonas apartadas y empobrecidas de Chiapas.

Ello meritó que el Gobierno de Chiapas le señalara por aprovechar el traslado de vacunas antiCOVID para realizar publicaciones en sus cuentas de redes sociales e incluso manipular el biológico sin estar habilitada para ello.

La también esposa de un funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas ha divulgado fotografías de viajes en un helicóptero de Protección Civil, matrícula matrícula XC-LLO, y en una avioneta matrícula XC-DIS, a Motozintla, Pichucalco, Simojovel, Palenque, Bochil y Tapachula.

Es la primera vez que me subo a un Islander (aeronave), gracias a Protección Civil por su apoyo”, presumió en un video difundido en Internet.

“Este helicóptero me gustó, parece camioncito”, “No me canso de estas vistas impresionantes” y “Estas vistas no las tiene ni Discovery”, han sido otros de los escritos que acompañan sus publicaciones.

Incluso, en algunas de ellas aprovechó para tomarse “selfies” con su esposo Iván Tornel Castillo, a quien el IMSS separó de la coordinación del Plan de Refuerzo de la Vacunación contra COVID-19, pero lo dejó todavía como trabajador de la institución.

La verdad es una friega, pero aquí entre nosotros les confieso que estas vistas valen la pena”, dijo en otra publicación.

Martí no sólo aparece viajando con las vacunas en las aeronaves, sino también manipulando el biológico para mostrar las imágenes a sus seguidores y también aparece en lugares de acceso exclusivo a personal del Ejército, Bienestar y Salud como lo son el Almacén Estatal de la Secretaría de Salud, la Cámara de Frío estatal y la dirección de Rescate Aéreo.

#Chiapas || Viralizan video de influencer Elvia Martí, paseando en helicóptero al parecer de @pcivilchiapas. “Y claro! Tonta seria si estando aquí, no me tomo mis respectivas fotos y videos”, posteó en su Instagram, donde tiene 42.8 mil seguidores. pic.twitter.com/hrkFHt3ZvR — Alerta Chiapas (@AlertaChiapas) September 27, 2021

Grupo Reforma dio a conocer el martes cómo la “influencer” presumió en sus redes sociales el uso de un helicóptero de Protección Civil de Chiapas para mostrar fotos y videos recreativos, lo cual causó la molestia del Gobierno estatal.

Elvia Martí presume a seguidores el Cañon del Sumidero

La joven mostró imágenes y videos sobrevolando el Cañón del Sumidero, uno de los mayores atractivos turísticos de Chiapas, luego de partir de la Base Área Militar, en Tuxtla Gutiérrez.

“Emitimos un extrañamiento fuerte para el personal del IMSS que se aprovechó de ir a bordo de una aeronave oficial para realizar imágenes recreativas y difundirlas en sus redes sociales personales”, indicó Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil estatal, en un comunicado.

Pese a ser cercano al director general del IMSS, Zoé Robledo, y que la Administración pidió investigar y sancionar a los servidores públicos, éste no se pronunció públicamente al respecto.

(Con información de Reforma)

