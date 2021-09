Bajo una roca de unas 200 toneladas habrían sido localizadas este martes los cuerpos de Paola y su hijo Jorge Dylan en el Cerro del Chiquihuite en Estado de México.

Según El Universal, tras 11 días de búsqueda los cuerpos de Paola y su hijo Jorge Dylan fueron rescatados, en el mismo lugar donde el pasado 14 de septiembre hallaron el cuerpo de la niña Mía Mayrín, de tres años.

El rescato de los cuerpos de la mamá y el niño fue por parte de binomios de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Protección Civil.

La familia de Jorge Armando, esposo y padre de las menores está de luto. Las esperanzas del hombre terminaron pronto conforme pasaron los días, luego del derrumbe del pasado sábado 11 de septiembre.

Me siento fatal, devastado. Lo único que quiero es que me los entreguen, a mi esposa y a mis dos hijos, ya es lo único que pido, no pido más", declaró el hombre un día antes de que hallaran a su hija Mayrin, de 3 años.