México. – Luego de 48 horas, la familia de José Manuel, el chofer herido en un asalto a combi en Tlanepantla, aún tiene esperanza de que se recupere luego de ser intervenido por el impacto de bala en la cabeza que recibió durante el atraco.

Alfredo Ríos, hermano de José Manuel, informó que el hombre atacado en el asalto, por ahora está en coma, sin embargo el hecho de que no empeore es una buena señal.

Mientras el cuerpo de José Manuel, de 48 años, siga funcionando, su familia espera que haga justicia y exigen a las autoridades trabajar en su caso.

La denuncia por robo y ataque ya fue presentada y en redes sociales ya identificaron al presunto agresor. La familia de Manuel, espera que su agresor sea detenido y pueda ser castigado.

Los usuarios y transportistas se unen con la familia de la víctima y han pedido apoyo para que se identifique a los delincuentes.

Si alguien sabe y nos puede apoyar, pues que dé la información que se requiere a nuestras autoridades correspondientes, si pueden dar alguna información, les pido den información, para que no salga otra persona lastimada, porque la verdad esto es falta de sentimientos, esto no se me hace humano.”