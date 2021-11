Alejandro Sánchez Yobal, padre de una niña que murió atropellada por un exdiputado en Veracruz, clama por justicia luego de que el responsable fuera liberado por un juez en Huatusco.

El exdiputado Antonio García Reyes atropelló y mató a una niña de 7 años la noche del domingo 21 de noviembre en el municipio de Huatusco.

El actual líder de la Confederación Nacional Campesina fue grabado en su camioneta presuntamente ebrio. Al conductor en ese estado, ese día subió a la banqueta y atropelló a la menor.

El papá de Gaby clama por justicia luego de que el miércoles el exdiputado fuera liberado.

Mató a una niña no a un animal, no es justo que por ser ex diputado y tener dinero pueda hacer lo que a él le plazca, no me va a devolver a mi hija, pero que la gente vea que no es justo lo que pasa", dijo.