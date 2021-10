FOTOS Enfrentamiento en Dos Bocas deja a un trabajador de ICA muerto, acusan compañeros

La situación en la refinería de Dos Bocas en Tabasco se complica, ya que después de un enfrentamiento contra antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana afuera de la construcción, al parecer un empleado de la empresa ICA Flour murió por un disparo.

Lo anterior lo dieron a conocer empleados de la zona en Dos Bocas, quienes al ver caer los gases lacrimógenos corrieron temerosos de que la situación se intensificara.

En entrevista con REFORMA, uno de los inconformes con los salarios y horas de trabajo en esta construcción sobre la localidad de Puerto Ceiba, en el Municipio de Paraíso, aseguró que su compañero murió por un disparo que recibió en la espalda.

Hasta el momento no existe una versión oficial por parte del Gobierno de Tabasco sobre el operativo que se realizó a temprana hora en las instalaciones de la refinería de Dos Bocas, en conjunto con la vigilancia de elementos de la Secretaría de Marina.

El enfrentamiento de los empleados, los cuales desde ayer iniciaron un paro, contra policías estatales inició aproximadamente a las 5:30 horas sobre la vía federal Paraíso-Puerto Ceiba, frente a la puerta 2 de la construcción.

Nosotros ingresamos a las cinco y media de la mañana, nos negaron el acceso a los que no tienen credencial de la ICA, llevamos 7 meses laborando y no nos han entregado nuestra credencial. Al no entregar credencial, la gente empezó a alborotarse, los que estamos en paro somos muchos, mucha gente viene de otros lados y no les importa ganar una miseria, que es lo que nos pagan", añadió.