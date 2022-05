Nuevo León.- “Esto no va acabar así, nada más queremos justicia”, expresó este lunes Mario Escobar en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer, y aseguró que con los resultados de la necropsia presentados a este organismo, la investigación de la causa de su muerte podría pasar de un accidente a feminicidio.

Tras la localización del cuerpo de la joven, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León informó que la necropsia realizada reveló que la causa de muerte de la joven fue por una fuerte contusión en la cabeza, pero Escobar detalló que el estudio particualar que él mandó ha hacer, se han detectado diferencias.

De acuerdo al medio El Universal, Mario Escobar informó que una de las diferencias detectadas es que su hija no tenía los tenis puestos en el momento que se encontró su cuerpo, así mismo, presentaba diversos golpes.

“Sí hay diferencias, desde los tenis que no estaban puestos o ceñidos a los pies de mi hija, y bueno, sí digo pues ahí encontramos una diferencia puntual que de alguna manera se tiene que analizar, checar y verificar por que no estaban puestos”.

Detalló que los tenis de su hija son muy importantes para esta investigación pues como son de doble amarre, al ponerlos se tardan más de 15 o 20 minutos.

"Los tenis no estaban en su lugar, si ella hubiese caído, mi hipótesis, no es mi conclusión; sí ella se hubiese caído, bueno se hubiera caído con los tenis, para quitarse unos Converse. ¿Quién ha usado Converse de aquí? Tiene 8 agujeros o 7 no sé, y a doble atadura, yo me tardo como 15 o 20 minutos en ponerlos, a lo mejor por mi edad, ella se tardaba a lo mejor otros 15 o 20 minutos en los dos zapatos", expresó Escobar de acuerdo a Excélsior.

A pregunta expresa de los medios de comunicación, el padre de Debanhi dijo que cree que se trata de un feminicidio y que su muerte no fue a causa de un accidente.

“Feminicidio. Sí, definitivamente. Eso ya lo determinará el juez competente o la fiscalía en sus investigaciones”, expresó.

Escobar acusó a los funcionarios de negligencia y confirmó que también se le realizaron prubas toxicológicas y de posible abuso sexual, esto a pesar de que Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios, informara que no se le hizo el primer estudio debido al estado del cuerpo de Debanhi.

“Creemos que sí hubo negligencia por parte de algún funcionario público, te podría mencionar dos: el que hizo la autopsia y el coordinador que si dicen eso y que no es cierto”, comentó.

Aseguran 5 autos que llegaron al motel la noche en que desapareció Debanhi Escobar

Elementos aseguraron 5 vehículos que ingresaron esa misma noche que desapareció Debanhi Escobar.

Las mismas autoridades de Nuevo León dieron a conocer también que investigan a un hombre que aparece en uno de los videos obtenidos del motel Nueva Castilla.

Asimismo, se afirmó que se han asegurado 5 vehículos que ingresaron esa misma noche al motel, lugar donde fue vista por última vez a Escobar, la joven de 18 años que días después fue encontrada sin vida ahí mismo, en un aljibe.

Papá de Debanhi Escobar confiesa que aún grita su nombre para sentirse con ella

Mario Escobar reveló que aún sigue gritando el nombre de su hija cuando regresa a casa después continuar con las investigaciones de su muerte.

“Aquí gritándole ‘¡Debanhi!’, que lo sigo haciendo todos los días en la casa, no puedo dejar de hacerlo porque es una forma de estar con ella”, detalló el hombre.

Expresó que saca fuerzas para salir todos los días y buscar la verdad de su esposa y de ‘Bombona’, la mascota de Debanhi.

“De mi esposa. De mi muñeca, que era de mi hija. Se llama Bombona. Ahorita la extraña. Me toca cuidarla a mi porque extraña mucho a su mamá, a Debanhi”, comentó.

