Estado de México.- Familiares y conocidos de Melanie, la menor que fue víctima de feminicido en EdoMex, le dieron su último adiós la tarde del sábado.

Melanie de 13 años fue asesinada y presuntamente abusada sexualmente el pasado jueves 16 de diciembre en el municipio de La Paz, Estado de México.

La menor había acudido a la escuela Tierra Libertad para dejar a su hermano menor, sin embargo, al tardar más tiempo en regresar, María de los Ángeles, madre de Melanie, salió a su búsqueda.

Tiempo después, encontró el cuerpo de Melanie a pocos metros de la primaria.

Feminicidio en EdoMex: Mamá de la menor encontró su cuerpo

Este sábado, familiares y conocidos acudieron con flores y globos al domicilio donde vivía la menor para despedirse antes de ser sepultada.

En una entrevista para el medio Noticieros Televisa, María de los Ángeles, explicó que su hija había tardado 10 minutos más de lo normal para llegar a casa, por lo que decidió salir a su búsqueda.

“Cuando vi que eran las 8:10 y no regresaba, yo bajé a buscarla. En eso me contacta un señor que nunca le hablaba y me dice que qué andaba buscando, cuanto nunca dije que se me había perdido nada… Posteriormente doy un recorrido hasta la secundaria, vuelvo a subir y me está esperando afuera y me pregunta: ‘¿ya la encontró?’, pero yo no le había dicho que se me había perdido nada”, detalló la mujer.

María de los Ángeles relató que regresó a su domicilio para ver si la pequeña Melanie ya había regresado, pero al no verla, volvió a salir rumbo a la escuela y en su camino localizó el cuerpo de su hija.

“En ese lapso que yo subo y vuelvo es cuando encuentro a mi pequeña sin vida”, comentó.

Así mismo, expresó que la Fiscalía General del Estado se ha puesto a su disposición, sin embargo, no ha visto avances en la investigación por lo que pidió a las autoridades justicia para su pequeña hija.

“De antemano pues estamos pidiendo justicia, la Fiscalía nos mostró todo su apoyo y pues esperamos que nos ayuden, que nos apoyen un poco más para que no quede impune y que se haga justicia”, finalizó María de los Ángeles.

Feminicidios en México

Hasta este 31 de octubre se han registrado un total de 809 feminicidios en el país, con un índice de edad de los 18 años en adelante, de acuerdo con los datos del último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Un feminicido que conmocionó al país fue el caso de Estefani Hernández Martínez quien había sido reportada como desaparecida y posteriormente, fue hallada muerta en su departamento.

Según relató el hermano de la mujer, Estefani estaba vendada de los ojos, maniatada y mostraba varias lesiones en diferentes partes del cuerpo.

