Sonora.- Con globos, aplausos, lágrimas y manifestaciones pacíficas, familiares y conocidos despidieron a Marisol Cuadras, víctima de feminicidio en Sonora cuando protestaba contra la violencia a la mujer.

Mariosol, de 18 años, fue asesinada el pasado 25 de noviembre durante un ataque armado en la ciudad de Guaymas.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Cuadras se había reunido con una organización feminista para realizar una toma pacífica en el Palacio Municipal.

Sin embargo, al finalizar esta movilización, hombres armados iniciaron un tiroteo contra el secretario de Seguridad local, Andrés Humberto Cano, en donde perdieron la vida la joven, el oficial Antelmo Eduardo y un presunto integrante de una organización criminal.

Te puede interesar: Envía Marina cuerpo de élite tras asesinato de activista e hija de miembro de la Secretaría

Familiares y conocidos le dieron el último adiós a Cuadras en una capilla de Guaymas, en donde rodearon su ataúd color rosa con arreglos florales.

Durante su sepultura se escucharon canciones de reggaeton y pop que le gustaban a la joven.

Te puede interesar: Jessica cargaba los regalos que le dieron en su Baby Shower cuando la matan a balazos

A sí mismo, colectivos feministas se manifestaron a las afueras del Palacio Municipal para pedir justicia por Marisol.

¡Exigimos justicia!, ¡El Estado me asesinó! ¡Justicia para Marisol!, ¡Nos falta Marisol!, ¡Hoy no están todas nuestras voces juntas porque desde la tumba no se puede gritar, justicia Marisol!”, expresaban las jóvenes, de acuerdo al medio El Universal.