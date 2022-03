Baja California.- A casi dos años del feminicidio en Tijuana de Danna Sugey, la Fiscalía General del Estado informó que uno de los hombres responsables del secuestro de la joven fue vinculado a proceso y se le dio prisión preventiva.

El hombre identificado como Cristian ‘N’, alias ‘El Güero’, es acusado del delito de secuestro agravado, quien junto a otros cinco hombres privaron de su libertad a Danna el pasado 30 de marzo de 2020.

Feminicidio en Tijuana: Cristian es acusado de secuestro. (Foto: La Joranada BC).

Presuntamente, los agresores torturaron a Danna hasta quitarle la vida y después la enterraron.

De acuerdo a las declaraciones de los familiares de la joven, la víctima había salido de su casa para entregar una prenda que vendió por Internet y jamás regresó.

Tras varios meses de su búsqueda, en el mes de diciembre del mismo año, Sugey Dávalos, madre de Danna, recibió una llamada anónima en donde le informaba en donde podía encontrar el cuerpo de su hija.

La familia en compañía de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas dio con el lugar y localizaron un cuerpo en bastante estado de descomposición, posteriormente, confirmaron que se trataba de Danna.

Feminicidio en Tijuana: 'Estoy muerta en vida', dice la madre de Danna, joven asesinada tras salir a entregar ropa.

Feminicidio en Tijuana: Mamá de Danna se entera por redes sociales

La noticia de que Cristian ‘N’ fue vinculado a proceso llegó a la mamá de Danna por una persona que le envió la publicación de una nota en redes sociales y no por las mismas autoridades.

“Siento un golpe en el alma, a mí nadie me dijo nada. Yo me enteré por las noticias, me la mandaron… La Fiscalía le informa a los medios primero y a mí no me ha dicho nada, mientras no me avisen a mí los de homicidios, para mí no es oficial”, aseguró la madre de Danna al medio El Imparcial.

Ante esta noticia, Sugey mostró su preocupación pues desde que se supo de la detención de un presunto implicado, ella y su familia han recibido amenazas.

“Las personas juzgan sin saber, y estoy muerta en vida, mi familia está rota, tratamos de mantenernos, pero hay días en los que no aguantamos y las personas hablan sin saber”, agregó.

Feminicidos en México

En 2021 mil 004 mujeres fueron víctimas de feminicidio en México, de las cuales 197 fueron con arma de fuego y 222 con arma blanca, el resto con otras formas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el 2020 fueron asesinadas 978 mujeres y en 2019 mataron a 973.

Por número de crímenes en 2021, Estado de México ocupó el primer lugar con 145 feminicidios, seguido de Veracruz, con 70; Jalisco, con 70; Nuevo León, con 66 y Ciudad de México con 69.

