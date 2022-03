Piensan que es un maniquí tirado, pero al acercarse ven que era una joven sin vida

Torreón. Yazmín caminaba rumbo a casa cuando al pasar por un baldío, al lado de un desagüe, observó que algo flotaba, por lo que pensó que en un principio se trataba de un maniquí, pero al acercarse notó que se trataba de una persona sin vida.

De inmediato Yazmín corrió por su mamá para decirlo lo que había visto, por lo que minutos después regresaron y confirmaron que se trataba de una persona. De inmediato llamaron a los números de emergencia.

De acuerdo a Telediario.mx, la noticia corrió muy pronto entre los vecinos de la colonia La Estrella, ya que a los pocos minutos, decenas de personas habían acudido al lugar para ver si se trataba de alguna conocida.

Asimismo, elementos de varias corporaciones llegaron al lugar, al mismo tiempo que elementos de Protección Civil, quienes al acercarse al desagüe, confirmaron que si se trataba del cuerpo de una joven de entre unos 17 y 20 años.

De igual manera, paramédicos se dieron cita al lugar, pero ya no fue necesaria su intervención, ya que la joven tenía varias horas de haber fallecido, por lo que se procedió a llamar a los agentes de peritos cómo de la Semefo.

Vecinos de la zona no podían creer que se tratará de una joven, a quien no pudieron identificar o reconocer al no haber personas desaparecidas en la zona, por lo que procedieron a examinarla para ver si portaba alguna identificación, pero esto no fue posible.

Feminicidios en México: ¿A cuántas mujeres han asesinado?

En 2021 en México asesinaron a 1,004 mujeres, de las cuales 197 fueron con arma de fuego y 222 con arma blanca, el resto con otras formas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los datos solo consideran los homicidios tipificados como feminicidio.

En el 2020 fueron asesinadas 978 mujeres y en 2019 mataron a 973.

Por número de crímenes en 2021, Estado de México ocupó el primer lugar con 145 feminicidios, seguido de Veracruz, con 70; Jalisco, con 70; Nuevo León, con 66 y Ciudad de México con 69.

Sin embargo, por cada 100 mil mujeres, la tasa más alta fue en Quintana Roo con 2.87, seguido de Sonora, con 2.68; Sinaloa, 2.50; Nuevo León, 2.32, y Chihuahua 2.27. La media nacional fue de 1.47.

