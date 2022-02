Luego de que en San José de Gracia, Michoacán, un comandó irrumpiera en un funeral y fusilara al menos a 17 personas, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro anunció que se reforzó la seguridad de los municipios aledaños.

Alfaro sostuvo una reunión con su mesa de seguridad para establecer una estrategia de reforzamiento en coordinación con el Ejército, Guardia Nacional y policía estatal, señaló en un mensaje difundido en redes sociales.

La presencia se ha reforzado, no hay ningún riesgo identificado para la población civil… que a los habitantes de Mazamitla, Concepción de Buenos Aires y la Manzanilla les decimos que hay que estar tranquilos, seguir con nuestras actividades normales.

Aseguró que hay coordinación “efectiva con el Gobierno de Michoacán” ya que más temprano conversó con su homólogo de aquel estado.

Me parece fundamental que ante hechos tan lamentables y terribles como los que vivimos en este estado vecino, nosotros tenemos que permanecer en nuestra ruta, mantener presencia, estar atentos y sobre todo no caer en la tentación del miedo o de tomar medidas que en este momento no son necesarias, hay que seguir con nuestras actividades normales.