Ciudad de México.- En los próximos meses, la "guerra" de Andrés Manuel López Obrador rebasará en el número de homicidios al sexenio de Felipe Calderón, pues en solo tres años en México han asesinado a 118 mil 028 personas, cuando en seis años del expresidente michoacano fueron 120 mil 563 víctimas.

Carlos Pena Charolet, director general Tresearch, reveló en entrevista con el periodista Alejandro Cacho que de seguir la tendencia de homicidios en el sexenio lopezobradorista rebasaría a Calderón incluso al de Enrique Peña Nieto.

"Estaríamos terminando el sexenio, si todo sigue como hasta ahora con este ritmo de crecimiento o de homicidios por mes, estaríamos terminando el sexenio, según la proyección, en más de 200 mil homicidios, prácticamente en 213 mil homicidios, sería el récord histórico en México", afirmó antes de conocerse el número de homicidios de marzo 2022.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Ayer la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que en marzo asesinaron a 2 mil 657 personas. Con esta tendencia, en abril, se confirmaría que el sexenio de López Obrador es más violento que el de Calderón.

Matan con AMLO a más de 30 mil por año

Los datos de general Tresearch muestran que en promedio por año durante el sexenio de López Obrador han matado a más de 30 mil personas, cuando en el sexenio de Felipe Calderón el máximo fue de 27 mil 213 en el 2011.

El Presidente reconoció el miércoles que "se puede avanzar en lo económico, inclusive en lo social, pero si no hay paz, no hay tranquilidad, no tiene sentido, por eso es muy importante la seguridad".

Uno de los hechos más violentos que ocurrieron en marzo fue la masacre de 20 personas en un palenque del municipio de Zinapécuaro, Michoacán.

Número de homicidios por sexenio y año. Foto: @TResearchMx

HLL