Sinaloa.- Un hombre se encuentra en calidad de detenido acusado del feminicidio en Sinaloa de su esposa.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la comunidad Ranchito de Inzunza, ubicada en el municipio de Guasave, cuando un hombre identificado como Adrián ‘N’ acuchilló a su pareja Martha Angélica.

De acuerdo al medio local El Sol de Sinaloa, familiares de Martha acudieron al domicilio y localizaron a la mujer de 28 años sin vida, por lo que alertaron al Sistema de Emergencias 911.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Te puede interesar: Periodista Luis Enrique Ramírez Ramos es localizado sin vida en Sinaloa

A la zona acudieron elementos de la policía y paramédicos quienes confirmaron el deceso de la mujer, mientras que el presunto feminicida fue trasladado en calidad de detenido a un hospital tras intentar quitarse la vida.

Así mismo, a la casa llegó la madre de la víctima, quien lloró su muerte y lamentó que no dejaran acercarse al cuerpo de su hija.

“Martha, mi niña hermosa, regresa, no, Dios mío… Yo tengo la culpa, yo no hice nada por mi niña, yo tengo la culpa comadre, por qué no hice nada… No, no, no, yo quiero ver a mi hija”, lamentó la mujer de acuerdo al medio El Debate.

Te puede interesar: Mamá de Manuelito regresa a casa y lo ve ‘dormido’, realmente había sido asesinado por su padrastro

Feminicidio en Sinaloa: Localizan mujer y menor sin vida

Una mujer de 30 años y un menor de 17 fueron localizados sin vida, el adolescente era hijo de un hombre que había sido asesinado días antes.

Los hechos se registraron en un camino de terracería de la comunidad de Reparo, en el municipio de Guasave, Sinaloa.

Elementos de la policía que realizaban un recorrido por la zona localizaron los dos cuerpos por lo que fueron trasladados al Semefo en donde fueron identificados por su familia.

Feminicidios en Méxco

En 2021 mil 004 mujeres fueron víctimas de feminicidio en México, de las cuales 197 fueron con arma de fuego y 222 con arma blanca, el resto con otras formas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el 2020 fueron asesinadas 978 mujeres y en 2019 mataron a 973.

Te puede interesar: A base de engaños, hombre saca a Itzel de estética donde trabajaba y la asesina a martillazos

Por número de crímenes en 2021, el Estado de México ocupó el primer lugar con 145 feminicidios, seguido de Veracruz, con 70; Jalisco, con 70; Nuevo León, con 66 y Ciudad de México con 69.

En tanto que 2 mil 746 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso en 2021 y en 2020 mataron a 2 mil 792.

FRG