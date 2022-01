Estado de México.- Un paciente contagiado de COVID que intentó huir del IMSS en Toluca fue dado de alta y regresó a su casa en donde concluirá su tratamiento médico.

La delegación Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó que el hombre de 55 años firmó su alta y fue trasladado a casa por sus familiares

Esto sucedió después de que burlara al personal médico y de seguridad para salir de la clínica número 220 del IMSS.

Burló seguridad y salió del IMSS en Toluca

En redes sociales circula un video que muestra al hombre descalzo y portando solo una bata caminando por la calle.

El paciente llegó a Paseo Tollocan, donde trató de tomar un taxi y hasta un autobús de pasajeros para poder regresar a su casa.

Tras él iban enfermeras y policías deteniéndolo e intentando convencerlo de regresar al hospital.

“Ya me quiero ir, vivo aquí en Pilares, no quiero estar ahí… voy a tomar un taxi, me voy a mi casa”, insistía.

Finalmente, lo convencieron de que regresara, aunque se pidió la presencia de algún familiar para que se lo llevara.

Paciente COVID escapa de hospital en EdoMéx

En septiembre del año pasado, un joven de 28 años de edad, contagiado de COVID, escapó de un hospital robando el automóvil de un médico.

Al salir del nosocomio, el hombre ocasionó daños en la puerta de la unidad y posteriormente chocó el automóvil con otro vehículo, consiguiendo así huir del lugar de los hechos.

“El personal del nosocomio dio parte a las autoridades municipales y levantó un acta de hechos ante el Ministerio Público, además de que notificaron a los familiares, quienes se encontraban en el referido hospital y descartaron fincar responsabilidad al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM)”, se puede leer en el comunicado.

