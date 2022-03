Morelos. Lo pare intentaba ser una venganza por celos, casi termina en tragedia, cuando una mujer llegó a la casa de su ex, quien estaba con su nueva pareja, y despechada intentó incendiar su auto, pero terminó quemando toda la casa.

De acuerdo a elgrafico.mx, los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia Emilio Portes Gil, al oriente de Mérida, cuando la ex pareja de Luis no aguantó un arranque de celos y llegó a la casa de su ex y cómo venganza le prendió fuego al auto que estaba en la cochera.

En ese momento, Luis estaba dormido con su nueva pareja, mientras su ex le prendía fuego al auto, pero las llamas se salieron de control y alcanzaron también a la casa, donde dormían ambas personas.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

El humo, al entrar a la habitación de Luis, hizo que de inmediato se parara él y su pareja, pero al ver que gran parte de la casa estaba bajo las llamas, salieron por la ventana y brincaron un muro para ponerse a salvo.

Queda atrapada y se brinca la reja

Asimismo, la ex de Luis tuvo también que brincar la reja, pues las mismas llamas la habían dejado también atrapada.

Vecinos al ver el intenso incendio, de inmediato llamaron a los números de emergencia, siendo los primeros en llegar los bomberos, quienes ayudaron a sofocar las llamas, pero gran parte del inmueble ya había sido consumido por el fuego.

Luis en ese momento, culpó a su ex pareja del incendio del auto y la casa, por lo que las autoridades iniciarán con una investigación.

NLD