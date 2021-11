Jalisco.- En redes sociales circulan videos de un tigre de bengala captado en la carretera de Atemajac-Tapalpa, cerca del Pueblo Mágico de Atemajac.

Aunque la mayoría de los testigos grabaron al animal sin ningún incidente, uno de ellos, identificado como Franky Alvarez Maxemin, administrador de la página de Facebook Turismo Rural de Jalisco, detalló que estaba a punto de ser cazado por el animal antes de que acelerara su motocicleta.

Cuando iba a arrancar alguien me gritaba para decirme que había tirado mi celular en la carretera, me tuve que bajar a recogerlo y perdí por unos segundos de vista al animal, cuando me volví a subir a la moto el tigre estaba demasiado cerca viéndome fijamente, razón que me hizo arrancar y ver cómo el animal corre paralelo a la cerca perturbado por el ruido de mi moto o color de mi chamarra viéndome como su presa”, detalló Franky.