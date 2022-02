Ciudad Juárez, Chihuahua.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enésima vez volvió a atacar a los periodistas y medios de comunicación, e insistió en que Estados Unidos está financiando organismos que lo atacan como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, en la mañanera de este viernes, López Obrador insistió en que el periodista Carlos Loret de Mola le autorice dar a conocer documentos de cuánto gana porque "sino tiene inconveniente" lo hará público debido a que tiene las pruebas "de que gana 35 millones 200 mil pesos al año".

El Presidente de México ya había mostrado anteriormente los datos personales del periodista en una franca violación a varias leyes en la Constitución y varios códigos fiscales.

Luego de que ayer amagara a Reforma por revelar el presunto conflicto de interés entre un grupo de empresarios y su hijo José Ramón López Beltrán, López Obrador aseguró que no amenazó al medio.

"Lo único que dije es que yo no me he metido con la familia de Alejandro Junco", indicó.

La mañanera de AMLO: Insiste en que EU financía a organismos que lo atacan

López Obrador insistió, como lo hizo en Tijuana, en que Estados Unidos está financiando organismos para que lo ataquen como MCCI.

"Es indebido que un gobierno extranjero financíe a un organismo", señaló.

"Contraviene los principios de no intervención, estoy esperando una respuesta", dijo sobre Estados Unidos, aunque aclaró que en la gira en Tijuana con el Embajador Ken Salazar no se trató el tema.

Sobre las críticas del Senador Ted Cruz por la muerte de varios periodistas en México, López Obrador afirmó que le da gusto que ataquen al Gobierno que representa.

"Me llena de orgullo", dijo López Obrador.

