El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó la postura de la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD) por anunciar el jueves que no apoyarán en el Congreso la reforma electoral y la de la Guardia Nacional.

Desde Oaxaca, en su conferencia mañanera, López Obrador aseguró que la alianza opositora solamente estorba y quiere que se sigan cometiendo fraudes electorales.

"Bueno pues no es nada nuevo, es lo que han hecho, es estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar. Mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar", señaló el Presidente de México.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

López Obrador aseguró que los opositores van a bloquear la reforma electoral porque quieren tener la posibilidad de cometer fraudes electorales. Sin embargo, aunque no reconoció al INE, aceptó que los ciudadanos son los que deciden en las elecciones.

"Nada más que ya las cosas cambiaron, es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Lo acabamos de constatar en las pasadas elecciones, sólo ellos. Tienen pues una visión distinta, si la realidad no es como ellos quieren, que se amuele la realidad", dijo.

El jueves, Va por México anunció que impedirá la aprobación de la reforma electoral, en la que AMLO propone sustituir al INE con otro órgano; además de la Guardia Nacional, que propone quede a manos de la Sedena y tenga instrumentos jurídicos para el combate a la inseguridad.

(Con información de Reforma)

NO DEJES DE LEER: VIDEO Transmitía periodista un accidente en vivo y se da cuenta que el muerto era su hijo

Jugaban niños con un encendedor, causan incendio en su cuarto y mueren entre el fuego



SIGUE LEYENDO: Leilani desapareció hace un año en EU; estaba en México en situación de calle

Prohíben a dos hombres andar en moto ante la ola de asesinatos y robos en Ecuador provocados por motociclistas