Puebla.- Un estudiante provocó que sus amigos se intoxicaran en una escuela en Puebla al llevar y compartir brownies elaborados con marihuana.

El pasado viernes 20 de mayo, el estudiante del Centro Escolar Morelos, compartió a sus compañeros brownies a cinco de sus amigos.

Posteriormente, presentaron algunos síntomas de intoxicación que requirieron ser llevados de emergencia al Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), en la zona de San Felipe Hueyotlipan.

La Secretaría de Educación Pública indicó que los alumnos fueron atendidos de manera inmediata.

Los estudiantes y padres de familia fueron citados el lunes para seguir con las investigaciones.

Gobernador de Puebla pide a padres cuidar de sus hijos

El Gobernador de Puebla Miguel Barbosa pidió a los padres cuidar de sus hijos porque "al rato" van a llevar otras cosas.

"Hay que impedir que vuelva a ocurrir esto, brownies de marihuana; no, bueno, al rato será arroz con leche con mota", indicó.

"Los primeros que tienen que cuidar a los jóvenes son sus papás. Por favor, señores, no nos hagamos, a los niños, a los menores hay que hacerlos crecer, volverlos hombres y mujeres de bien, y no hacernos como que no sabemos nada de su vida", pidió.

(Con información de El Universal y El Sol de Puebla)

