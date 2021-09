Ciudad de México. – En una bodega de ubicada en Ciudad Camargo en Tamaulipas se encontraban 208 migrantes que fueron rescatados por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional luego de cinco días encerrados.

El domingo 5 de septiembre, el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) apoyado por la Guardia Nacional (GN), lograron rescatar a las 208 personas migrantes que se encontraban sin alimentos, en la bodega ubicada en el ejido de Santa Anita municipio de Camargo.

El INM informó que la mayoría de las personas, originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, presentaban síntomas de deshidratación y desnutrición. Del total, 101 personas viajaban en núcleos familiares y 23 menores de edad solos.

Algunas personas manifestaron crisis nerviosas y varias de ellas pidieron a las autoridades mexicanas que las ayudaran a regresar a su país.

Al respecto, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, indicó en la conferencia mañanera de este martes que este caso pudo terminar en tragedia.

Habló de otros tres casos de rescate masivos en los que, en total, han ayudado a 750 migrantes.

Mencionó el caso del pasado 31 de agosto en Cadereyta, Nuevo León, donde se rescató a 327 personas migrantes, entre ellos 120 menores de edad que estaban en condiciones de hacinamiento en una casa de seguridad.

También, habló del rescate de 208 migrantes el pasado 26 de agosto en Puebla. Las personas estaban retenidas dentro de una bodega, entre ellos había 79 no acompañados.

"Porque no hay tantos menores no acompañados, porque usan a los menores por salvoconductos de México y Estados Unidos que indican que no pueden ser repatriada una persona que está acompañando a un o una menor".