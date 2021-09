Oaxaca.- Mónica Cuevas, de 39 años de edad, lleva 10 años encarcelada “injustamente”, según ha denunciado su familia.

Cuevas ha sido torturada por la policía de Oaxaca, incluso fue amenazada por los elementos con abusar sexualmente de sus hijas si no se declaraba culpable de secuestro y delincuencia organizada.

Según detallaron los familiares de la mujer a la agencia EFE, la resolución de su caso, que está por cumplir ya once años, se ha detenido.

Familiares de Mónica protestaron frente al palacio de Bellas Artes para pedir la investigación de su caso y finalmente, fueron recibidos por un funcionario quien les aseguró que el día domingo serían atendidos.

Después de que fuera decretada la Ley de Amnistía durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Mónica ha pedido ser beneficiaria.

Escuché cuando el presidente dijo que iba a dar la amnistía o el perdón a las personas que fueron torturadas, entonces yo tengo esa esperanza y fe de que me ayude: tengo las dos cosas llevo 10 años y 8 meses presa, no me han sentenciado y otra, pues el protocolo Estambul de tortura, fui muy torturada, por eso tengo mucha fe y me entró esa esperanza de vivir, volví a vivir”, expresó desde la cárcel Mónica al medio Milenio.