Cinthia Vega Chapa no recibió la autorización de su padre para que se hiciera una lipoescultura. La chica de 22 años desoyó las peticiones de su familia y murió durante la lipoescultura en una clínica "patito" de Monterrey, Nuevo León.

Su padre, César Vega Limón, desde su casa llora la ausencia de su hija con quien había ido a comer antes de la tragedia.

Yo le dije que no fuera, que no fuera, y se fue, ya no la vi", dijo a TV Azteca en medio del llanto César Vega Limón, papá de la jovencita.

"No puede ser, todos le dijimos, no vayas, no vayas, pero ella así lo quiso", narró el hombre, aunque la madre de Cinthia Vega Chapa sí la acompañó.

Casa del papá de Cinthia Vega Chapa, jovencita de 22 años muerta durante lipoescultura. Foto: Tomada de video.

Monterrey: Cinthia Vega Chapa muere durante lipoescultura

Fue la noche del martes que se reportó el fallecimiento de Cinthia Vega Chapa cuando se realizaba una lipoescultura en un inmueble de la colonia Mitras Centro, en Monterrey, Nuevo León.

La jovencita se realizaba la lipoescultura en una clínica de la colonia Mitras Centro en Monterrey que no tenía fachada como centro médico, era un inmueble para renta. Afuera de la supuesta clínica solamente tenía el anuncio MVA Business Center.

Después las autoridades de Salud confirmaron que la supuesta clínica no tenía permisos para operar como tal. El inmueble fue asegurado.

Sin embargo, los responsables del manejo de la clínica huyeron tras la muerte de la jovencita.

Queremos que no quede impune, que den con los culpables", exigió el papá de Cinthia Vega Chapa.

El padre ahora manda un mensaje a las jovencitas para que no vayan a cualquier clínica. La jovencita supuestamente pagó 4 mil pesos por la lipoescultura.

