Morelos. Familiares de Ana Karen Ramírez Trujillo viven desde el 9 de noviembre del 2019 una pesadilla hasta el día de hoy. ya que esta desaparecida y no han podido dar con ella.

Ella salió a una fiesta con unos amigos y después se fue a una casa con dos de ellos, a Lomas de Cuernavaca. Ese día ella iba con su hija y, después, el domingo, esas dos personas me llevaron a mi nieta, pero ya no me dijeron qué pasó con mi hija. Solo me dijeron que se puso mal porque consumió drogas”, dio a conocer María Isabel Trujillo López, mamá de Ana Karen.