Tratan de escapar en su auto de lujo, los alcanzan y les disparan en 30 ocasiones

Morelos. Lo que parecía ser una persecución, terminó en tragedia, cuando habitantes de la colonia Rubén Jaramillo, vieron como dos hombres que iban a bordo de un auto de lujo fueron alcanzados y atacados a balazos en repetidas ocasiones.

De acuerdo a elgrafico.mx, los hechos ocurrieron a medio día cuando según testigos de la zona escucharon el frenar de dos autos, quienes al parecer protagonizaban una persecución en la zona.

Sin conocer el motivo, los vecinos comentaron a las autoridades que al parecer dos hombres que iban a bordo de un BMW venían huyendo de armados que venían detrás de ellos en una camioneta.

Pero al llegar a la calle 31 de marzo, los hombres armados los alcanzaron para cerrarles el paso y de la nada comenzar a dispararles en repetidas ocasiones hasta dejarlos sin vida y para después darse a la fuga.

De inmediato, al escuchar las detonaciones, los presentes llamaron a los números de emergencia, por lo que a los pocos minutos acudieron al lugar elementos de varias corporaciones.

Los elementos de Seguridad no dudaron en acordonar la zona, para evitar el paso de los curiosos, quienes al escuchar los balazos salieron de sus casas y negocios cercanos al lugar del ataque.

Uno trata de salvarse, pero lo alcanzan las balas

Al llegar los agentes ministeriales, confirmaron que al interior del vehículo de lujo había dos hombres sin vida; uno de ellos murió por los impactos de bala en el lugar del conductor, mientras el otro, su cuerpo quedo a la mitad del asiento trasero, quien probablemente trató de ponerse a salvo, pero fue alcanzado por los balazos.

En el lugar del crimen, las autoridades no pudieron identificar a las víctimas, así también no se supo quienes pudieron ser los autores del atentado, pues testigos no alcanzaron a reconocerlos.







NLD

Las noticias de AM en

Síguenos