Nayarit.- Una mujer identificada como Jetcibe Patricia Razura Cortés, su actual pareja y su hijo fueron asesinados presuntamente por el exnovio de la joven.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado entre la calle Villa del Norte y Villa del Paraíso de la colonia Villas del Molino, en Nayarit, cuando se registró un incendio por lo que vecinos alertaron al Sistema de Emergencias.

Te puede interesar: ‘Martha, mi niña hermosa, regresa’, llora madre al cuerpo de su hija asesinada

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Al lugar acudieron elementos de la policía y bomberos, tras lograr sofocar el fuego, los efectivos localizaron los cuerpos de tres personas.

De acuerdo al medio local El Sol de Nayarit, las víctimas mortales fueron identificadas como Pablo Acuña de aproximadamente 30 años, así como su novia Jetcibe Patricia Razura Cortés, de 26, y el hijo de la mujer identificado como Joshua de 5 años.

Te puede interesar: Nancy tomó el camión y terminó dentro de una maleta roja: fue asesinada y descuartizada

En el reporte forense se detalló que tanto la mujer como el hombre presentaban heridas provocadas por un arma blanca.

También se informó que Jetcibe presentaba quemaduras por lo que se cree que el autor del crimen le habría prendido fuego al cuerpo después de que ella muriera por las lesiones.

Así mismo, la causa de muerte de Joshua se determinó que fue por intoxicación por inhalación del humo.

Culpan a exnovio de Jetcibe por muerte de la familia

De acuerdo a Reforma, en 2020 Jetcibe había acudido a las autoridades para denunciar que su exnovio le habría hackeado sus cuentas de redes sociales, sin embargo, no hubo acción debido a que no se registró algún daño físico.

En Facebook, circula una imagen de Jetcibe con un collarín y una publicación que indica que fue agredida físicamente por su exnovio, sin embargo, tampoco fue detenido, ahora este hombre es acusado del feminicidio de la joven, su pareja y su hijo.

Feminicidio en Nayarit: A Jetcibe su exnovio la acuchilló y le prendió fuego frente a su pequeño hijo Joshua quien también murió por el humo. (Foto: Facebook).

“Cuando fui a denunciar, las autoridades me dijeron que mientras no tuviera daño físico no era algo de preocuparse… 2 meses después llegué toda golpeada. Ya van 6 meses cumplidos de ello, y aún no lo agarran”.

“Que triste que hasta que te ven casi muerta te hagan caso. Saben qué dijeron las personas a mi alrededor: ¡Es una exagerada! Si exageré porque mi caso, casi se convirtió en otro feminicidio”, escribió en 2020 Jetcibe.

Te puede interesar: Prueba de ADN confirma que cuerpo hallado en monte es de Yolanda Martínez

Feminicidio en Nayarit: A Jetcibe su exnovio la acuchilló y le prendió fuego frente a su pequeño hijo Joshua quien también murió por el humo. (Foto: Facebook).

Te puede interesar: Localizan muertos a Ever y su madrastra, su papá había sido asesinado por policías días antes

FRG