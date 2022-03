Querétaro.- Familiares de Cuauhtémoc ‘N’, un joven detenido el pasado martes 8 tras la trifulca en el partido Querétaro vs Atlas, acusan a las autoridades de fabricar culpables.

El pasado martes, la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) informó que se dio cumplimiento a 21 órdenes de cateo en varias colonias y municipios de Querétaro, en donde se detuvieron a 14 personas.

La Fiscalía detalló que las detenciones fueron gracias a los cateos realizados en las colonias San Pedrito Peñuelas, La Loma, Cerrito Colorado, San Idelfonso, Santa Rosa Jáuregui, Constituyentes del Parque, Felipe Carrillo Puerto, Desarrollo San Pablo, La Piedad y Reforma Agraria, en la capital del Estado. Además, en La Pradera, Emiliano Zapata, San Idelfonso y El Organal, de los municipios de El Marqués, Corregidora, Colón y San Juan del Río.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Sin embargo, uno de los detenidos, identificado como Cuauhtémoc, se encontraba trabajando como mesero en una boda en el momento se realizó la trifulca en el estadio La Corregidora.

De acuerdo al medio Excélsior, en redes sociales, una joven llamada Fer Galindo, aseguró en una publicación que el día de la trifulca, ella se casó y contrató a Cuauhtémoc como mesero y a cinco hombres más, además compartió videos y fotos de dicha fiesta en donde se encontraba el hombre.

“El día sábado 5 de marzo me casé y contratamos a 6 meses uno de ellos se llama Cuauhtémoc con un horario de 1:50 a 1:0 am. El día de hoy me despierto con la fea noticia de que anoche lo fueron a sacar de su domicilio agrediéndolo y llevándolo a la fiscalía culpándolo de lo que pasó en el estadio”, escribió la mujer.

Partido Querétaro vs Atlas: Cuauhtémoc fue detenido por trifulca en estado de Querétaro... pero en ese momento él estaba trabajando de mesero. (Foto: Capura de video).

El padre del detenido explicó en una publicación en Facebook que ya hay personas interesadas en acudir al Ministerio Público para declarar a favor del joven.

Te puede interesar: Así cambiará la Liga MX tras la brutal bronca en Querétaro

“La persona de la que fue la fiesta que los contrató ya habló con su mamá y le comentó que ellos están dispuestos a declarar que él estuvo ahí. Entonces no quiero que vayan a fabricar culpables”, explicó el hombre.

El hombre detalló en su publicación que su hijo es aficionado de los Gallos Blancos.

Por su parte, la secretaria de Gobierno de Querétaro, Guadalupe Murguía, informó que la detención de Cuauhtémoc fue por apología del delito tras hacer publicaciones en Facebook presuntamente apoyando el ataque registrado en La Corregidora.

"Está tipificado en el marco legal, se define como provocar públicamente a cometer un delito... Por eso fue detenido Cuauhtémoc", explicó Murguía en Twitter.

Te puede interesar: Madre del “Razor” confirma que su hijo mejora: “El derrame cerebral está cediendo"

Partido Querétaro vs Atlas: Fiscalía detiene a tres más

Este jueves, la Fiscalía confirmó la detención de tres hombres por los hechos ocurridos en el estadio de La Corregidora.

Mediante un comunicado, se informó que dos fueron detenidos por las autoridades al realizar los cateos y uno más acudió de manera voluntaria.

“La carpeta iniciada por los hechos ocurridos en el partido Gallos vs Atlas, continúa abierta y las investigaciones se mantienen de manera ininterrumpida, por lo que hay posibilidad de identificar a más personas y lograr más detenciones”, se detalla.

Te puede interesar: Reconstruyen ojo a un 'abuelito' golpeado en la bronca de Querétaro

FRG