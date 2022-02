Monterrey, Nuevo León.- Pedro César Carrizales Becerra, "El Mijis", suma este jueves 10 días desaparecido en el noreste de México, por lo que es falso que haya sido localizado sin vida.



Ante mensajes de que fue localizado el cuerpo de "El Mijis", la cuenta oficial del exlegislador de San Luis Potosí @mijisoficial desmintió la información.

"Por este medio se informa que son falsos los rumores de redes sociales que dicen que Pedro Carrizales El Mijis ha sido encontrado sin vida", informó el miércoles.

Los mensajes fueron publicados en una cuenta en redes sociales que se hizo pasar como un periódico local, pero el medio de comunicación informó que usaron su logo para difundir la información falsa.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de 'El Mijis'

La última vez que se supo de "El Mijis" presuntamente fue en el hotel Las Fuentes en Saltillo el pasado 31 de enero, aunque dos días despúes se comunicó con su esposa.

"Gracias a Dios ya me soltaron, me tenían los policías, los GAFES, pensaban que era de los malos, pero ya voy para allá, no te preocupes", señala un audio de WhatsApp, reveló el periódico El País.

El vicefiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, informó que hay datos de que "El Mijis" fue ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, los días 1 y 4 de febrero.

El Gobierno de Nuevo León investiga la desaparición de "El Mijis" luego de que presuntamente cuando desapareció se dirigía a Monterrey.

'El Mijis' no es la primera vez que desaparece

Apenas el pasado 30 de octubre de 2021, su equipo de trabajo informó sobre su desaparición. Luego de 15 horas fue localizado por la Guardia Nacional en el municipio de Zaragoza.

Supuestamente, en entrevista con Radio Fórmula, "El Mijis" aseguró que había sido víctima de un secuestro cuando intentaba protestar contra el cantante Lalo Mora, por presunto acoso sexual a fans, en el centro de espectáculos El Domo.

(Con información de El Universal)

