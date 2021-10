Jalisco.- A cambio de que el agua llegue a Guadalajara, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció recursos de origen federal para que la presa El Zapotillo entre en operación siempre y cuando no inunde los pueblos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

El proyecto que en algún momento también contempló suministrar agua a León, Guanajuato ha estado detenido desde hace 16 años, ya que para lograr la distribución de agua se requería que la cortina de agua captada desde el Río Verde superara los 80 metros metros de altura. Ahora, la propuesta es que esa presa opere solamente a 45 metros.

El Presidente López Obrador llegó a la plaza de la comunidad de Temacapulín para calmar las aguas y proponer que sea la gente de esos tres pueblos quienes supervisarán las obras para operar Zapotillo y de paso abastecer agua a Guadalajara.

Dijo que un mes regresará a firmar el acuerdo entre los tres pueblos y la Conagua para operar la presa varada entre amparos y protestas.

Entre las propuestas está hacer un vertedero o una tubería para que no se inunden estos tres pueblos, tema que el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no ve viable.

Ya se ha avanzado porque existe la decisión de que no se inunden los tres pueblos. Creo que eso es un avance porque no van a desalojarse los pueblos con todo lo que esto implica. Que no es nada más asunto de mudanza, sino pues son las raíces, son las tradiciones, las costumbres, son los difuntos, los templos, toda la historia de los pueblos. Entonces vamos avanzando en eso", dijo el tabasqueño.

"Si trabajan los técnicos y se llega al acuerdo y se tiene un anteproyecto, yo regresaría para firmar el programa integral que va a comprender lo de la presa con las obras para reforzar que no haya inundaciones, sea canal o sea túnel, lo que se decida, con el presupuesto estimado, para también iniciar lo más pronto posible, porque yo termino en septiembre del 2024, yo no quiero dejar nada inconcluso, entonces tenemos que aprovechar el tiempo", manifestó.

Los pobladores celebraron el acuerdo, pues pone fin a 16 años de resistencia de los ciudadanos a ser desplazados por el proyecto de infraestructura que se diseñó para el doble de capacidad que alcanzará en este nuevo acuerdo.

Los ciudadanos portaban camisetas con la leyenda "Temaca Vive" y gritaban porras aludiendo a que ganaron la batalla, pues salvaron sus comunidades y sus hogares de la inundación.

Con la nueva medida, se garantizarían 3.5 metros cúbicos de agua por segundo para el Área Metropolitana de Guadalajara, pero se deja fuera a otros municipios de Los Altos de Jalisco y a León, Guanajuato.

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue abucheado al inicio de su participación, lo que obligó a López Obrador a intervenir para demandar respeto al funcionario estatal.

"¿Saben cuál es el principio fundamental de la buena política?, el amor al prójimo. Un aplauso para el Gobernador de Jalisco, yo sí le aplaudo. Amor con amor se paga, tenemos que unirnos", dijo el Presidente.

Por su parte, Alfaro, quien se mostró molesto durante la reunión con los ciudadanos, atribuyó los abucheos al golpeteo político de Morena y lejos de asumirse satisfecho con los acuerdos, apeló a que haya menos reuniones y más presupuesto para concluir la presa.

Lo que no entendemos es lo que hoy se propuso exactamente, porque de lo que se habló es de grupos técnicos de las comunidades que yo no sé quiénes sean, ni conozco su propuesta, ni sé qué implique, y lo que se me hace, la verdad, poco serio es que nos inviten a una reunión en la que se van a exponer estas cosas de esta manera; no creo que sea una forma en la que se pueden definir proyectos técnicos de esta envergadura", dijo el mandatario estatal.