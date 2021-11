Profeco: Sin duda las pastas de dientes para niños representan una ventana para que los pequeños comiencen con este hábito de higiene, pero un estudio detecto que algunas marcas tienen leyendas falsas, además de usar como ingredientes bicarbonato y endulzantes, pero ¿Cuáles sacarán del mercado?

Las pastas de dientes para niños contienen edulcorantes, abrasivos y leyendas que no reflejan la realidad del producto, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) las inmovilizará y prohibirá que se vendan en las tiendas de autoservicio, farmacias y en cualquier negocio.

En un estudio de la Revista de Profeco, de noviembre 2021, se dio a conocer que revisaron 33 presentaciones de pastas de dientes para niños, de los cuales 19 salieron con observaciones por incumplimiento, las cuales no podrán venderse hasta no corregir el incumplimiento.

Para hacerlas más “atractivas” se les ponen saborizantes, colorantes, edulcorantes como la sacarina, stevia, polioles, sorbitol y xilitol, además de sabores como la menta y el chicle, dice la Profeco.

Las pastas de dientes para niños, en general, no se consideran insumos para la salud, por lo que no requieren registro sanitario. Esto debido a que los productos dentro de su formulación contienen ingredientes activos que se encuentran dentro de las concentraciones máximas permitidas...y no se les atribuyen acciones propias de los medicamentos tales como curar o ser una solución definitiva de enfermedades”.