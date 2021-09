Estado de México.- En redes sociales circula un video que muestra la que podría ser una nueva táctica para robar automóviles.

Según reportó la usuario que compartió el video, ella logró evitar el robo, sin embargo, un hombre había intentado detenerla asegurándole que el auto que manejaba era robado.

Detente porque tu coche es robado", le comenta el hombre.

VIDEO Nueva táctica para robo de automóviles en Estado de México

Los sujetos a bordo de la unidad no se identificaron, de igual manera el coche que ocupaban no poseía ningún distintivo de la policía o alguna otra autoridad. Pero continuaron "emparejándose" al auto de la mujer que conducía y le mostraron una computadora con el supuesto reporte de robo que tenía su auto.

Ante la amenaza, la conductora se percata de que puede ser un intento de robo, pues no hay nada que identifique la unidad ni a las personas que la abordan. En coche blanco los extorsionadores continúan insistiendo y la conductora responde: "No oye, qué te pasa. No me voy a parar, no me voy a parar, no me voy a parar, discúlpame" y sigue avanzando.

El acompañante de la mujer que va conduciendo, que es quién grabó los hechos ocurridos, le dice: "Dale por avenida Ceylán y no te pares, aunque te choque no te pares" y así continúan avanzando con el sospechoso automóvil haciendo intentos por detenerlos sobre una de las avenidas más transitadas de Tlalnepantla.

En el video podemos ver que la conductora no se detiene en ningún momento y más adelante se percata de que hay una patrulla cerca; los acompañante de la mujer que conduce, le dicen: “Ahí hay una patrulla, párate ahí con la patrulla. No te bajes del carro pero quédate ahí con la patrulla”.

La mujer hace lo que le indican y se va acercando a la patrulla que se encuentra sobre la avenida, los extorsionadores en el automóvil no identificado se percataron de lo que trataba de hacer la mujer y al darse cuenta de la presencia de la policía y que la mujer se acercaba a pedir ayuda, desaparecieron a toda velocidad dando por terminada la persecución.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los sospechosos, tampoco se sabe si han utilizado este método del "reporte de robo de auto" en otras ocasiones como extorsión para efectuar un robo. Las autoridades correspondientes tampoco han confirmado si las víctimas realizaron la denuncia correspondiente.

¡Increíble! Supuestos policías quisieron quitarle el auto a una conductora por tener un presunto reporte de robo, en Tlalnepantla, Edomex. pic.twitter.com/lhR5UGBBJI — Lo + viral (@VideosVirales69) September 8, 2021

Sin embargo, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el municipio de Tlalnepantla es uno de los que registran más robos de autos asegurados durante el 2020. Asimismo el Estado México se coloca en el noveno lugar con más robos de autos a nivel nacional.

La viralización que alcanzó el video sirvió para alertar a los usuarios sobre una posible nueva modalidad de robo. Mantenerse alerta, como en el caso de la mujer que evitó el atraco es una buen forma de prevenir, también es importante realizar las denuncias correspondientes para que se sepa de que modo operan los delincuentes.

FRG

