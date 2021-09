Estado de México.- Una familia fue víctima de robo en Edomex después de que un hombre se llevara su camioneta, sin embargo, horas más tarde el delincuente fue detenido por el retén de alcoholímetro.

Los hechos se registraron en Ecatepec cuando el hombre intentaba huir por la avenida Central, en la colonia Nueva Aragón.

Estábamos llenando unos garrafones de agua y llegaron y nos apuntaron con la pistola, le di mis llaves porque iba yo con mi esposa y mi hijo. Uno me apuntó y al otro lo tenía atrás, ya no me dejaron mover", contó el propietario de la unidad, quien identificó al detenido como uno de los supuestos asaltantes.