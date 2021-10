Bien dicen que gobierno nuevo, finanzas nuevas, pero en Acapulco la situación no será como se pensaba, pues la alcaldesa, Abelina López Rodríguez afirmó que durante un mes su gobierno no recibirá salario debido a los problemas de finanzas que heredó de su antecesora con el SAT.

De acuerdo a Reforma, de comprobarse que durante un mes, miembros del Ayuntamiento de Acapulco no recibirán salario por los problemas financieros, está sería la primera ocasión que el Municipio pasará por este problema.

Venimos en una ruta de austeridad, no vamos a ganar dinero nadie, por lo menos los funcionarios para que se pueda ahorrar y podamos ir viendo el pago de los aguinaldos (la parte proporcional) que es una fuerte cantidad que se supone me debió haber dejado Adela (Román) pero no me dejó nada", comentó la alcaldesa Abelina López Rodríguez.