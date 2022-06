Estados Unidos.- El Gobernador de Nuevo León Samuel García se quedó con las ganas de entrar a la Cumbre de las Américas debido a que no se lo permitieron porque no es Presidente ni Ministro.

Según Reforma, el viernes, Samuel García estaba en Los Ángeles donde asumiría la presidencia de una asociación ambiental. Sin embargo, al mediodía acudió al Centro de Convenciones donde se realizaba la Cumbre de las Américas, pero no le permitieron la entrada.

El motivo es que Samuel García no es Presidente ni Ministro y no tenía una acreditación para ingresar al evento.

Saluda Samuel García al embajador de Estados Unidos

Sin embargo, Samuel García presumió en su cuenta de redes sociales que saludó al Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

"En el #NuevoNuevoLeón tenemos bien claro que para resolver grandes problemas, debemos entrarle a encontrar las soluciones en equipo y con los gobiernos del mundo", señaló en Twitter.

Aunque aclaró que la Cumbre era para "Presidentes, no me toca".

En un comunicado, el gobierno de Nuevo León informó que García tuvo un encuentro con Salazar.

"El diplomático norteamericano reiteró su disposición para que Estados Unidos y Nuevo León se conviertan en socios para la búsqueda de un beneficio común, como la estrategia de detonar el Puente Colombia", se indicó.

García fue nombrado en Los Ángeles presidente de la Coalición de Gobernadores por la Descarbonización, que impulsa medidas contra el cambio climático.

Es tendencia Samuel García por deslindarse de falta de agua

En los recientes días, Samuel García ha sido tendencia debido a que en una conferencia de prensa se deslindó de la falta de agua y luz en su entidad.

Aunque dijo que "aguanta vara", García reclamó a la gente por los insultos que le lanzan ante los problemas que hay en Nuevo León y atribuyendo la responsabilidad al Gobierno federal, en concreto a Conagua y la CFE.

"Ahora la mentada de m... me llega porque no hay luz. Como si yo manejo CFE. Y ahora resulta que la mentada de m... es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto de agua, ¡pues no, señores!, el abasto de agua le toca a Conagua", reclamó a los ciudadanos.

