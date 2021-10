San Luis Potosí. – El cantante grupero Lalo Mora ha sido blanco de críticas luego de que en varios videos se observa como manosea a fans mujeres que se acercan para una foto, sin embargo, no es está la primera advertencia, pues anteriormente Pedro César Carrizales Becerra, 'El Mijis' ya había denunciado por abuso sexual ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En esta ocasión, El Mijis le envió un mensaje a Lalo Mora advirtiendo que le “va tocar descubrir lo que en el barrio le hacemos a los abusadores sexuales” y además, amablemente le da la “bienvenida al infierno”.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador potosino, escribió a Lalo Mora un mensaje acompañado de una foto donde aparece El Mijis junto con otros cinco hombres, “chavos banda” frente a una pared que anuncia el evento del cantante abusador.

En respuesta a ese tweet, El Mijis agregó otro donde menciona que que “acá a los abusadores sexuales no les hacen un mole, les hacen chiquito, mamá y papá”.

A principios del mes, El Mijis había denunciado a Mora por abuso sexual luego de los videos virales donde el cantante toca y manosea a fans luego de un concierto en EU.

El hombre de edad avanzada se aprovecha de las mujeres que le piden fotos e incluso las ha besado, además de tocarlas sin consentimiento.

El Mijis afirma que por lo menos 10 mujeres han sido víctimas de acoso por parte del cantante y también lamentó que los repugnantes actos del cantante siguieran impunes.

Lo que estamos tratando de hacer es que no se normalice la violencia contra las mujeres, que no se haga costumbre. Si no me creen se pueden subir al metro y pregúnteles a las mujeres sobre el acoso", dijo El Mijis.