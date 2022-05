Estado de México.- Un grupo de vecinos frustraron el presunto intento de secuestro de un menor de edad.

Los hechos se registraron en la Unidad Habitacional Cuatro Vientos, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, cuando el adolescente platicaba con sus amigos.

De acuerdo al medio Sin Embargo, los estudiantes de una secundaria acaban de salir de la escuela cuando una camioneta se estacionó cerca de los menores.

Secuestro en Edomex: Intento de secuestro es captado en video

En un video captado por cámaras de seguridad de la calle se muestra el momento en que dos hombres se acercan a los adolescentes y uno de ellos toma por el cuello a la víctima.

Posteriormente, los hombres intentan subir al menor a una camioneta que ya los esperaba en la calle mientras la víctima luchaba por zafarse del agarre de los agresores.

Al escuchar los gritos y ver los forcejeos, un grupo de vecinos acudió al rescate del menor y lo jalonearon hasta que los hombres lo soltaron.

Dos personas trasladaron al menor a un lugar seguro mientras que los presuntos secuestradores escaparon del lugar.

Tengan Cuidado y Apoyense con sus Vecinos



Supuesto intento de secuestro en ixtapaluca EDO-MEX en 4 vientos calle "tempestad"



Sujetos a bordo de camioneta Gris 3 más en una Motocicleta intentan subir a un joven ala Fuerza



pero los vecinos salen y se dan a la fuga pic.twitter.com/bAWhLQfOie — Grupo Voluntario RAIZ RESCATE (@RescateRiaz) May 14, 2022

En una entrevista para el medio local Canal 6 TV, vecinos se quejaron de la poca seguridad que existe en la Unidad Habitacional Cuatro Vientos.

Denunciaron que aunque ellos llaman a la policía cuando sucede un asalto, robo a casa habitación u otro delito, las autoridades tardan en acudir o jamás llegan.

“Lo que pasa es que aquí no tenemos seguridad de nada, aquí patrullas no hay, cuando solicita uno la patrulla cuando quieren llegan y cuando no nunca llegan”, expresó una vecina al mismo medio.

��⚠️ Intento de secuestro de joven en Cuatro Vientos, #Ixtapaluca alerta a vecinos por inseguridad pic.twitter.com/GB3KDmyBUP — Canal 6 Tv (@canal6tv) May 14, 2022

Captan secuestro en Puebla

Cámaras de seguridad en Puebla lograron captar el momento de la presunta privación de la libertad de una mujer.

Los hechos se registraron en la calle 2 Norte en la colonia Signoret, del municipio de Amozoc, cuando la víctima caminaba sola.

En el video captado por cuatro cámaras de seguridad se logra observar a la mujer que es seguida por un automóvil Jeep, en un momento, la joven se percata y comienza a correr.

