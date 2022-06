Chihuahua.- Cinco personas, entre ellas dos mujeres, fallecieron tras un ataque armado; según narraron testigos, los hombres armados perdonaron la vida de dos menores.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Rinconada de las Torres, entre las calles Portal de Pamplona y Alamogordo, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo a testimonios de vecinos, hombres armados ingresaron al domicilio y amenazaron a la familia que descansaba en su hogar.

“Nos dio mucho miedo… a los niños los tiramos al suelo llorando.. Les dije a mis niños: tirense al suelo… Mi esposa tenía miedo, mis niños llorando”, narró al medio local Diario de Juárez uno de los vecinos que escuchó las detonaciones.

Seguridad en Chihuahua: ‘Perdonan’ vida de niños

El testigo relató que logró escuchar que los hombres gritaron “hínquense” y después se escucharon las detonaciones.

“Fueron dos veces, primero una descarga y luego como que alguien salió y el sicario se regresó, ha de haber sido el jovencito que debe haber matado”, expresó el hombre.

De inmediato, alertaron al Sistema de Emergencias 911 y al lugar acudieron elementos de la policía y paramédicos, quienes localizaron cinco personas sin vida.

Aunque se creía que toda la familia había muerto, se percataron que dos menores que vivían en la casa, uno de 10 y otro de 8 años, resultaron ilesos.

“Pensamos que no había nadie con vida, porque ya había pasado tiempo y no se escuchaba a nadie llorar ni nada, no se oía ruido. Nosotros pensamos que a los niños también les había pasado algo, pero después nos dimos cuenta que salieron ilesos”, expresó.

De acuerdo al medio, Reporte Índigo, las víctimas fueron identificadas como Gael ‘N’, Andrés ‘N’, un hombre apodado ‘El Chino’, Ruby ‘N’ y otra mujer que no fue identificada.

Seguridad en Chihuahua: Niños viajaban en auto cuando son atacados con casi 40 balazos; mueren 6

La Fiscalía General del Estado confirmó el deceso de seis personas tras un ataque armado frente al Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.

Los hechos se registraron en la avenida Tecnológico y Simona Barba, en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando las víctimas circulaban a bordo de un vehículo Chevrolet Spark.

De acuerdo al medio La Jornada, hombres dispararon contra el Chevrolet Spark asesinando en el lugar a cinco personas, la sexta víctima falleció en un hospital.

Homicidios en México

En el 2021 se cometieron 33 mil 308 homicidios dolosos en México, muchos de ellos atribuidos a la lucha entre grupos de la delincuencia organizada que buscan el control del trasiego y venta de drogas.

Los dos grupos criminales más dominantes en el País, por su presencia territorial en la mayor parte de México y en el extranjero, son el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Hay otros grupos con presencia regional como el Cártel del Noreste, Los Zetas, el Cártel del Golfo, los Beltrán Leyva, Arellano Félix, La Familia Michoacana, Cártel de Santa Rosa de Lima, La Unión Tepito, Fuerza Anti-Unión y Guerreros Unidos.

Sin embargo, existen escisiones que han logrado conformar todavía a más grupos criminales, pero que operan en territorios más pequeños, aunque con la misma peligrosidad que cualquier otro cártel. Todos estos grupos han alentado no solamente el aumento de homicidios dolosos, sino también los delitos de secuestro y/o desapariciones, extorsión y contrabando.

Doce de estos pequeños grupos criminales nacieron durante el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, según un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica.

