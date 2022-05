Querétaro.- Salma Arely salió el pasado miércoles 11 de mayo a trabajar, pero ya no regresó desde entonces a su hogar, fue localizada sin vida este viernes.

Arely presuntamente había tomado la ruta 88 para llegar a su trabajo, pero no llegó.

El último contacto que se tuvo entre la joven de 20 años y su familia fue a las 6:30 horas de la mañana del miércoles.

Fue este viernes, que la Fiscalía de Querétaro confirmó que su cuerpo fue hallado en inmediaciones del parque Querétaro 2000.

De manera oficial informó que su cuerpo fue localizado "suspendido" y la necropsia de ley reveló que la causa de muerte fue "asfixia mecánica".

Fiscalía de Querétaro informa sobre la muerte de Salma Arely.

La Comisión Nacional de Búsqueda tiene un registro de 245 mil 345 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas desde 1964 hasta el 13 de mayo del 2022. De ellas 99 mil 900 están como desaparecidas y no localizadas y 145 mil 441 como personas localizadas.



