¿Qué ha pasado con el socavón de Puebla?, detectan más huecos en los alrededores

Puebla. Han transcurrido ya varios meses desde la aparición del socavón de Puebla, el cual fue creciendo su tamaño conforme fue pasando el tiempo llegando a medir hoy en día un aproximado de 120 metros de diámetro, pero ¿qué ha pasado con el socavón de Puebla?

De acuerdo a eluniversalpuebla.com.mx, se dio a conocer que recientes estudios realizados por investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la zona del socavón de Puebla de Santa María, Zacatepec, se han localizado dos huecos más en los alrededores.

Asimismo, el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta ha confirmado que en la zona del socavón de Puebla se encuentran analizando dos huecos que aparecieron, esto con la finalidad de conocer si representan algún riesgo.

No están los hoyos, cuando me refiero a oquedad no es que estén los hoyos allí hechos, no; es que están detectados que pueden ocurrir. No del tamaño del súper socavón, pero sí fui informado de eso”, comentó el gobernador de Puebla.