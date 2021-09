Ciudad Victoria, México. – A pesar de que Tamaulipas es un estado con intensa actividad de crimen organizados, un grupo de 500 migrantes de Haití llegaron en autobuses y fueron bajados por autoridades migratorias y Guardia Nacional, continuando su marcha caminando.

Con suerte, algunos lograron conseguir que se pararan vehículos en la carretera y les acercaran a Reynosa, otros tuvieron que caminar horas hasta llegar a San Fernando, localidad donde pararán la noche. En 2010, este municipio fue muy mencionado por ser el escenario de una masacre donde 72 migrantes fueron atacados por Los Zetas, un grupo delictivo.

El padre Francisco Gallardo, director de la Casa del Migrante de Matamoros, se trasladó desde esta ciudad hasta San Fernando, que está 140 km más al sur, para ver en qué situación se encuentras los migrantes y pedir ayuda a autoridades.

"Entre 300 y 400 personas están pasando la noche en el centro de convenciones, pero están en una situación gravísimo de peligro", dijo a The Associated Press.

No podrán cruzar la frontera

Es una situación muy complicada, aseguró el padre, por lo que a unos kilómetros más al norte, militares, Guardia Nacional, agentes de migración y policía de estado se instalaron para impedirles el paso.

Ahora, el problema no solo es que no vayan al norte, el miedo de Francisco Gallardo es que, si van al sur, puedan quedarse varados. Explicó que no les venderán boletos de autobús para ningún sitio, ni norte ni sur, pues las empresas argumentan que es por seguridad de su personal.

Anteriormente, grupos armados han bajado de autobuses a migrantes y los han capturado.

La madrugada del viernes, los migrantes fueron obligados a dejar los autobuses cuando estaban a aproximadamente 200 km al sur de la frontera con Texas.

Migrantes haitianos desafían el peligro

En un comunicado, el gobierno del estado indicó que "autoridades militares les notificaron que no podían continuar su tránsito a bordo de autobuses de pasajeros" por lo que decidieron continuar caminando hacia su destino.

El Instituto Nacional de Migración no respondió a una solicitud de comentario de AP.

Gallardo señala que los engañaron, pues “les vendieron boletos hasta Reynosa pero (en el punto de control) les bajaron sin pedir papeles ni nada", algunos migrantes solo llevaban constancias de refugio en México, otros pasaportes, etc.

Algunos migrantes han conseguido visas humanitarias para poder moverse legalmente por territorio mexicano aprovechar para trasladarse hacia la frontera con Estados Unidos.

Ya hay más de 10 mil migrantes en el noroeste del país

En el punto de revisión, personal de la Guardia Nacional les indicó que no debían viajar como pasajeros si oficiales de migración los iban a detener.

Luego de horas en carretera llegaron a San Fernando, donde recibieron apoyo y comida de la gente, aunque algunos continuaron su camino.

Por otro lado, en la frontera de Texas con el estado de Coahuila, unos 12.000 migrantes permanecen en un campamento entre la localidad mexicana de Ciudad Acuña y la estadounidense de Del Rio, gestionando las solicitudes de asilo en Estados Unidos.

