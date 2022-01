Tijuana.- Familiares de Lucero Rangel, piden justicia para la joven quien dejó en orfandad a una menor de 4 años.

Lucero, de 21 años, había salido de su hogar y tomó un Uber rumbo a su trabajo el pasado 3 de enero, sin embargo, jamás regresó a su casa.

Tras 20 días desaparecida, la joven fue hallada sin vida dentro de un refrigerador en una casa abandonada.

De acuerdo al medio La Jornada Tijuana, vecinos de la colonia Terrazas del Valle denunciaron a las autoridades un olor a putrefacción en una casa deshabitada.

Al registrar el domicilio, los oficiales localizaron el refrigerador en donde estaba el cuerpo, tiempo después, familiares de Lucero identificaron su cadáver.

Exigen justicia para Lucero Rangel de Tijuana

Esmeralda, madrastra de Lucero, exigió justicia para la joven quien dejó en orfandad a la pequeña Jaquelin de 4 años.

"Dejó una hija, a esa hija ¿quién la va a cuidar?, el gobierno no va a venir a dar dinero, con dinero no van a regresar a su madre, por favor hagan conciencia y que este caso no quede impune”, expresó Esmeralda, durante el sepelio de la joven.

Esmeralda pidió a la Fiscalía General del Estado de Baja California no dar preferencias en las investigaciones según el estatus social.

"Si tenemos o no tenemos dinero eso no importa, queremos justicia para todos, así como nos exigen que nos pongamos la vacuna, así les exigimos que hagan su trabajo", expresó al medio Uni Radio Informa.

Lucero sale a trabajar y desaparece; es hallada muerta dentro de refrigerador en Tijuana. (Foto: La Jornada Tijuana).

