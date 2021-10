Tlaxcala.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Tlaxcala compartió un video en redes sociales que muestra el entrenamiento de elementos de la policía.

En este video se muestra a los elementos en el piso mientras compañeros distribuían gas lacrimógeno, incluso algunos intentaron levantarse.

A dónde va, a dónde va. No se salga, no se salga ¡Aguante! No corra, no corra”, es la instrucción que reciben.