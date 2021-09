A tres días del derrumbe en el Cerro del Chiquihuite que dejó a varias personas damnificadas, el número de personas fallecidas aumentó este martes, al ser hallada sin vida una niña de 3 años.

La niña de 3 años es la segunda víctima, la primera fue Mariana Rodríguez Martínez, de 21 años.

Este martes por la noche, el cuerpo de la menor fue sacado por rescatistas y su cuerpo reconocido, indicó la Fiscalía del Estado de México.

Aunque autoridades no dieron a conocer la identidad, la víctima sería Mayrin, hija de Jorge Dilan Mendoza Campos.

El hombre narró que el sábado pasado el día del derrumbe se encontraba trabajando y en la vivienda estaban su esposa Paola Daniela Campos, su hijo de 5 años, Jorge Dilan y su pequeña Mayrin, de 3 años.

Me siento fatal, devastado. Lo único que quiero es que me los entreguen, a mi esposa y a mis dos hijos, ya es lo único que pido, no pido más", declaró a El Universal.