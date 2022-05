Sinaloa. Después de que un grupo de personas con armas de grueso calibre pusiera un retén en el tramo de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Carlvo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las organizaciones criminales no controlan el territorio mexicano.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, el presidente mexicano, a su paso por Sinaloa, una de las zonas con más presencia del crimen organizado, afirmó que él no es como Felipe Calderón, al estar coludido con este tipo de organizaciones.

No, no, eso lo piensan los conservadores, yo no soy Felipe Calderón para que quede claro, y no hay en el gobierno, como se llama el que está preso en Estados Unidos, Genaro Garcia Luna”, comentó AMLO.

Esto después de que en su gira y en camino a las obras a supervisar, un grupo de personas armadas detuvieron por varios minutos a reporteros que cubrían a AMLO, situación que alarmó a la mayoría de los presentes.

Ante ello, el mandatario federal, minimizó el hecho y afirmó que “en algunos lugares del país, no solo en Sinaloa, hay personas que están actuando, pensando que se debe cuidar una región que no lleven armas y a veces hay confusiones, pero en general todo bien”.

Asimismo, se le cuestionó que ‘¿No es que los grupos tomen ciertos territorios de Sinaloa?’

No, eso es lo que dicen los conservadores, eso es lo que ellos dicen, pero no les crean a los conservadores porque si ustedes le creen pueden tener problemas, me refiero a que les produzcan confusión”, aseguró López Obrador.

De igual manera, se le cuestionó que si era correcto que este grupo de personas armadas usaran vestimenta militar, cuando pertenecen a algún grupo criminal.

Eso no debe suceder. Eso sucede en Jalisco, sucede en otros partes, está mal, no debe suceder, pero no solo es el caso de Sinaloa”, reconoció AMLO.



