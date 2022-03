Durango.- Ivanna rompió el silencio y salió públicamente a denunciar a sus violadores luego de que la Fiscalía de Durango no pusiera atención, pues a nueve meses de los hechos no hay detenidos.

La joven aseguró que a pesar de que entregó un teléfono a personal de la Fiscalía con algunas pruebas, al regresar a las instalaciones le dijeron que no pudieron obtener las pruebas, por lo que ella debía llevarlas.

"Después de un tiempo fue como si el agua se hubiera llevado la investigación. Nada pasó y fue como si se fuera enterrado", aseguró.

La joven insinuó que posiblemente la inacción de las autoridades se debe a que uno de los presuntos violadores es hijo de un exdiputado panista.

Tras participar en la marcha por el Día Internacional de la Mujer, Ivanna tomó valor y decidió romper el silencio luego de que otras mujeres no lo hacen.

"Decido alzar la voz y quiero que se haga justicia", pidió Ivanna.

Abuso contra mujeres: Ivanna fue abusada el día de su cumpleaños

Ivanna narró que fue abusada sexualmente por dos jóvenes, uno de ellos era su amigo.

El día del abuso era su cumpleaños número 17, por lo que sus amigos la invitaron a celebrar a una fiesta con otros compañeros.

Sin embargo, cuando llegó a la casa no vio a nadie más, iba solamente acompañada de otra amiga.

Dijo que tras tomar rápido comenzó a sentirse rara.

"Me empecé a sentir inconsciente, yo ya no tenía poder sobre mi cuerpo, ni siquiera había tomado tanto", señaló.

"Llega un momento en el que pierdo completamente la conciencia y no sé ni qué pasa".

Luego, Ivanna indicó que despertó en un cuarto y una cama que ni siquiera conocía con ambos.

"Estoy semidesnuda, pero yo no sé ni siquiera qué pasó", indicó.

Supuestamente, dice Ivanna, los dos amigos le mostraron videos de cuando abusaron de ella.

Sin embargo, los jóvenes le aseguraron que no dijera tonterías porque dio su consentimiento.

"Para mí ha sido muy complicado hacer esta denuncia, lo he pensado tanto tiempo y he pensado en las consecuencias que puede llevar y me daba miedo, tenía miedo hacerlo, pero el día de hoy no pienso callarlo más".

Abuso contra mujeres en Durango: Fiscal Ruth Medina lamenta denuncia pública

Tras la denuncia pública, la Fiscal Ruth Medina lamentó que Ivanna haya hecho pública la denuncia contra sus violadores porque presuntamente pone en riesgo la carpeta de investigación.

Aseguró que la Fiscalía no actuó con indiferencia y que la investigación iba a tiempo de acuerdo a los protocolos.

Posteriormente, el padre de Ivanna, Iván Soto, denunció que recibió la llamada de la Fiscal que fue "un tanto intimidatoria".

