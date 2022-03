Chiapas.- Un grupo de maestros de la CNTE que protestaban en la carretera Tapachula-Huixtla por poco son embestidos por un tráiler que presuntamente se quedó sin frenos.

Según la información preliminar, el tráilero fue detenido en el lugar.

El tráiler giró justamente a un costado donde había un campamento de maestros de la CNTE en la comunidad Cruz de Oro.

'Abajo no hay nadie'

Tras el accidente, en redes se difundió un video de los momentos de angustia que vivieron los maestros, además de la sospecha de que haya atropellado a alguien.

"Tranquila, tranquila, profe", le dicen a una maestra sus compañeros.

"No, no hay nadie, abajo no hay nadie", señala quien graba. "¡Agárrenlo al chofi".

"¿Hay alguien abajo? No hay nadie", señala el hombre.

Tráiler enviste al bloqueo de la CNTE en Huixtla pic.twitter.com/Xjw0BhDfFM — Thermokineros De ❤ corazón Oficial (@Thermokineros) March 18, 2022

Accidentes en México, una de las principales causas de muerte

En México, según el INEGI, en el primer semestre del 2021 fallecieron 16 mil 912 personas (13 mil 130 hombres y 3 mil 768 mujeres) a causa de accidentes, siendo la novena causa de muerte a nivel nacional.

En tanto que en el 2020 fallecieron 32 mil 356 personas a causa de accidentes, la mayoría de las víctimas fueron hombres (78.4%). Los accidentes ocuparon el noveno lugar entre las principales causas de muerte de los mexicanos. En el 2019 se registraron 33 mil 524 muertes por accidentes.

Los accidentes más mortíferos en México

Accidente en Estado de México

El 6 de noviembre de 2021 murieron 17 personas luego de que un tráiler se quedara sin frenos y provocara una carambola de 7 autos que se incendiaron por el impacto.

Accidente en Chiapas

El 9 de noviembre de 2021 fallecieron 12 personas y 3 resultaron heridas luego del choque entre dos camionetas del transporte público que se impactaron.

Accidente en Chihuahua

El 25 de octubre de 2021 murieron seis personas, entre ellas tres niños, luego de que la camioneta en la que viajaban se volcara.

Accidente en Oaxaca

El 22 de noviembre de 2021 fallecieron seis personas luego de que una pipa aplastara un taxi que iba con sobrecupo.

