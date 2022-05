Sinaloa.- El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha insinuó que el retén de hombres armados que controlaba los accesos entre la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo lo mandó a poner el expresidente Felipe Calderón para echar a perder la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a esa entidad.

"Calderón y su secretario de Seguridad, García Luna, tenían un pacto acá... No será que Calderón mandó a poner eso, para que saliera en la prensa nacional y echarle a perder la visita al Presidente", dijo en conferencia de prensa el Gobernador de Sinaloa.

Aseguró que el tema fue exagerado en los medios de comunicación y que era solo un grupo de autodefensa.

Además, a pesar del video en el que se observan hasta 10 hombres armados, Rubén Rocha dijo que solamente era "uno".

AMLO minimiza retén de personas armadas

En la misma línea, el Presidente Andrés Manuel López Obrador había desestimado la presencia de los hombres armados en las carreteras de Sinaloa.



"No pasa nada, no pasó nada afortunadamente", dijo el sábado.

Mientras que el domingo afirmó que los criminales no controlan territorio mexicano.

"No, no, eso lo piensan los conservadores, yo no soy Felipe Calderón para que quede claro", afirmó.



Y el lunes reprochó que los medios hayan hecho escándalo por el retén de hombres armados en Sinaloa.

Apenas el pasado 24 de mayo, México registró el segundo récord de homicidios dolosos en el sexenio con el asesinato de 118 personas.



Y el pasado 19 de mayo, el sexenio de López Obrador rebasó el número total de homicidios cometidos durante el sexenio de Felipe Calderón.



