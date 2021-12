Sonora. – El video de una mujer siendo hostigada en las calles de Nogales, en Sonora, se ha vuelto viral en redes sociales ya que muestra el momento en que la conductora del vehículo es perseguida por hombres armados.

No se sabe el registro de la grabación, pues no muestra fechas, sin embargo, se escucha cómo la conductora llama al 911 y hace el reporte.

Me viene siguiendo, se puso enfrente de mí y ahorita me pegó a un costado, aquí está enfrente de la Volkswagen” dice la mujer. “Y se está bajando y me está apuntando con un arma”.